‘4TACT De Strangers Tribjoet Band’ laat het publiek uit de bol gaan tijdens ‘Antwerpen zingt’ en laten de aanwezigen in de Zoo meezingen

Op zondag 21 augustus stonden ze voor de 2de keer in de Zoo van Antwerpen en weer zat de Zoomerbar vol, je zag de mensen gewoon glunderen en meezingen. “We hebben genoten van jullie muziek”, zegt Guy Van Hoof Ook Rosa Coenraad vertelde: “het was top en heb me goed geamuseerd, de stemmen lijken op de echte Strangers.”

Volgende uitdading

De volgende uitdaging is weer een zaalshow in Kapellen op 13 november om 15u, zaal Lux, voor tickets: www.4tact.be

“We hopen natuurlijk dat we deze ook kunnen uitverkopen zoals we deden in 2021 (Fakkeltheater)”.

Heel het 4TACT-team blijft er nog steeds heel veel plezier in hebben en in geloven.Je kan 4TACT volgen op Facebook, Instagram of filmpjes bekijken op youtube.