450 boetes en vier wagens in beslag genomen na straatrace in parking

Antwerpen Docent Zeevaart­school Veerle (45) kent bedenke­lijk imago van loodsen Su­ez-ka­naal maar al te goed: “Hij zei vlakaf dat ik mijn bloes moest opendoen”

27 maart Nu dat er meer details boven water komen over de blokkade in het Suez-kanaal, worden de plaatselijke loodsen steeds vaker met de vinger gewezen. Dat hun imago allesbehalve onberispelijk is, daar weet Veerle Van Driessche (45) alles van. Zij geeft al sinds 2003 les op de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, maar voer een paar jaar eerder aan boord van een gastanker van de Belgische rederij EXMAR door het Suez-kanaal. “Die loods zei vlakaf tegen me dat ik mijn bloes moest opendoen...”