45 minuten file op Antwerpse Ring richting Gent door ongeval ter hoogte van Kennedytunnel: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Plan Kopenhagen voor betere en veiligere fietspaden op drie jaar tijd: stad Antwerpen en randgemeen­ten trekken met Vlaamse steun bijna 63 miljoen euro uit

De stad Antwerpen en 28 randgemeenten in het arrondissement hebben voor bijna 62,3 miljoen euro aan nieuwe fietspaden ingediend. De stad alleen is goed voor 35,9 miljoen euro. De projecten moeten voor eind 2025 afgewerkt zijn. “Als er morgen meer mensen voor de fiets kiezen, is dat dankzij de lokale besturen die zaken in beweging zetten”, zegt Vlaams minister Bart Somers (Open Vld).

