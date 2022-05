40 maanden cel voor oplichter die zich uitgaf voor politieagent: “Hij ondermijnde met zijn daden het vertrouwen in de politie.”

AntwerpenDe correctionele rechtbank was maandagochtend streng voor Mohamed I. (52). In augustus vorig jaar kwam hij vrij na vijf jaar in de gevangenis voor andere feiten, maar nu mag hij alweer voor 40 maanden terug. De rechtbank beziet de feiten dan ook als zeer ernstig. I. deed zich voor als politieagent en maakte zo zijn nietsvermoedende slachtoffers geld en waardevolle spullen afhandig. “Hij verhoogt met dergelijke feiten het onveiligheidsgevoel binnen de samenleving.”

Mohamed I. kreeg twee weken geleden een verdoken complimentje van de rechter. “Meneer I., waarom probeert u niet uw talent voor iets goeds in te zetten? Uit de feiten blijkt tenslotte dat u geen dommerd bent.” Ze had een punt. I.’s fratsen, hoewel kwalijk, waren opvallend goed georganiseerd.

Hij perste verschillende slachtoffers af door hen laat in de avond aan te spreken, terwijl hij zich voordeed als politieagent. In sommige gevallen begingen zijn slachtoffers daadwerkelijk een misdrijf, zoals wildplassen, maar hij durfde hen ook te beschuldigen van drugsbezit of rijden onder invloed. Vrijwel meteen daarna stelde hij hen een onmiddellijke minnelijke schikking voor, waarbij hij zijn slachtoffers geld liet afhalen bij een bankautomaat. Dat geld werd aan hem persoonlijk betaald. Vrijwel altijd ‘confisqueerde’ hij ook de gsm van zijn slachtoffers, waarbij hij hen verzekerde dat ze die ‘s anderendaags op het bureau zouden kunnen ophalen.

Geldproblemen

Mohamed I. had bovendien een uitgebreid strafblad en zat tussen augustus 2016 en augustus 2021 in de cel. “In plaats van sinds zijn vrijlating te proberen zijn toekomst uit te bouwen, besloot hij opnieuw te leven op de kap van potentiële slachtoffers. Daarom vorder ik nu een effectieve straf van 4 jaar en een boete van 1.600 euro voor afpersing bij nacht, informaticabedrog en diefstal.” zo eindigde de procureur tijdens de zitting. Twee slachtoffers eisten samen al zeker 7.000 euro schadevergoeding.

Zijn advocate Olivia Vermeersch vermeldde ter zitting dat I. deed wat hij had gedaan uit geldnood. “Zijn vrouw en zoon waren teruggegaan naar Marokko, veel vrienden had hij niet meer en zijn familie stond niet voor hem klaar. Ook zou zijn uitkering een paar maanden worden geschorst. Financieel was het dus inderdaad moeilijk, maar het is al te makkelijk om te zeggen dat hij gewoon had moeten proberen zijn toekomst uit te bouwen. Hij begon na zijn vrijlating met een enorme achterstand.”

Vertrouwen in de politie

De rechtbank hield vandaag rekening met zijn situatie, maar liet toch verstaan dat I.’s daden absoluut niet door de beugel kunnen. Hij werd veroordeeld tot 40 maanden opsluiting en een boete van 1.200 euro. “Hij streefde louter snel geldgewin na en hield geen rekening met andermans eigendomsrechten,” zo staat te lezen in het vonnis. “Hij stond niet stil bij de grote schade die hij veroorzaakt door het stelen van smartphones, die vaak foto’s en veel persoonlijke gegevens van de gebruikers bevatten. Bovendien verhoogt hij met dergelijke feiten het onveiligheidsgevoel binnen de samenleving en ondermijnt hij het vertrouwen in de politie.”

Ook zal hij bijna 4.000 euro aan schadevergoeding moeten betalen aan drie van zijn slachtoffers. Of Mohamed I. in beroep gaat tegen het vonnis, is niet duidelijk.

