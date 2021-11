4.000 euro boete voor jager die papegaai Rambo uit de lucht schoot: “Het feit dat hij meteen zijn vuurwapen gebruikte getuigt van een gevaarlijke ingesteldheid.”

Malle/Antwerpen4.000 euro boete. Dat is de straf voor de jager die papegaai Rambo doodschoot op 29 december 2018. De vogel was vrij aan het rondvliegen op een weide onder toezicht van zijn baasje Joseph Verdyck toen het beestje in het vizier van een jachtgeweer terechtkwam. Door het blanco strafblad van jager Patrick V. gaat het wel om een boete met uitstel. Het bewuste jachtwapen is door de rechtbank verbeurd verklaard en de man zal Verdyck 7.250 euro aan schadevergoedingen moeten betalen.

Rambo de ara, een exotische papegaaiensoort, was getraind in ‘free flying’, wat betekent dat hij onder correct toezicht vrij mocht rondvliegen. Zijn eigenaar, Joseph Verdyck, zat zelfs in een groep van ‘free flight’-liefhebbers. Hij ging dagelijks met zijn vogel op pad. Tot het beestje op 29 december 2018 uit de lucht werd gehaald door een jager op een akker aan de Sint-Jobbaan in Westmalle. Het beestje stortte ter aarde en werd bovendien nog eens gepakt door de honden die de jager bij zich had.

Patrick V., de bewuste jager, beriep zich tijdens de zitting op het jachtdecreet. “Ik dacht dat het een exoot was. Uitheemse soorten die hier niet thuishoren, mogen worden afgeschoten. Ik had nooit gedacht dat die papegaai een baasje had. Dat besefte ik pas toen ik zag dat hij een harnas droeg. Ik heb de eigenaar meteen opgezocht en mijn excuses aangeboden.”

Gevaarlijke ingesteldheid

Daar was de rechtbank het evenwel niet mee eens. “Patrick V. dacht toen hij de vogel zag dat het beestje wellicht ontsnapt was uit een kooi of een volière,” aldus de voorzitter. “Hij concludeerde dus correct dat er een grote kans was dat het ging om een gedomesticeerd dier, maar heeft zich onvoldoende ervan vergewist dat dit inderdaad zo was en of het op daar en dan toegelaten was om het beestje te doden.”

Ook hield de rechtbank rekening met het emotionele verlies van eigenaar Joseph. “Het staat niet ter discussie dat Rambo een gezelschapsdier was dat grootgebracht is in het huishouden Verdyck. Wat er gebeurd is heeft een impact nagelaten op iedereen die een band met het dier had. Het feit dat hij op dat moment onmiddellijk besloot zijn vuurwapen te gebruiken getuigt van een gevaarlijke ingesteldheid. Wel deed hij het nodige om achteraf de eigenaar te contacteren en hem te informeren over het feit dat hij de vogel gedood had. Ook toonde hij zich bereid de schade te vergoeden.”

Patrick V. kreeg dus een boete van 4.000 euro. Rekening houdend met het feit dat hij een blanco strafblad had, maakte de rechtbank daar wel een voorwaardelijke straf van met uitstel van 3 jaar. Waar hij niet onderuit komt is een schadevergoeding aan Joseph Verdyck van 7.250 euro.

LEES OOK: