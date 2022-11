34 straten maakten hun buurt herfstklaar

Deurne Supermarkt Pee­ters-Govers wijkt dan toch voor appartemen­ten­com­plex, district Deurne ‘not amused’: “Een gevaarlijk precedent”

De voormalige supermarkt Peeters-Govers op de Herentalsebaan — een belangrijke winkelas in het Antwerpse district Deurne — wordt dan toch gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwproject met 45 appartementen en 6 eengezinswoningen. Eerder had de stad een vergunning geweigerd omdat er in de plannen geen winkelruimte is voorzien. Maar de deputatie van de provincie ziet geen graten. Het district Deurne reageert bijzonder teleurgesteld. “Dit raakt aan de toekomst van de Herentalsebaan.”

