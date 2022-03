34-jarige man in levensgevaar na steekpartij op Plantin Moretuslei

“De melding van een schermutseling aan de Plantin Moretuslei kwam binnen tussen 19 uur en 20 uur,” aldus Willem Migom van de Antwerpse politie. “Volgens de informatie die we nu hebben zou het begonnen zijn als een discussie tussen de bewoonster van een appartement en een andere bewoner. De 23-jarige zoon van de bewoonster, die daar niet woont, maar wel aanwezig was, zou betrokken zijn geraakt bij de discussie en de situatie escaleerde. Daarbij verplaatste de ruzie zich op een gegeven moment van het gebouw naar de straat.”

Op straat ontstond vervolgens tumult, waarbij nog enkele voorbijgangers betrokken raakten. “Zij kwamen tussenbeide, maar slaagden er niet in de betrokkenen tot bedaren te brengen. Op een gegeven moment zou de zoon van de bewoonster dan met een mes de andere bewoner hebben neergestoken. Twee andere personen raakten in het tumult nog lichtgewond.”

Twee arrestaties

De verdachte is ondertussen gearresteerd, maar het wapen wordt nog altijd gezocht. “Uiteraard is het slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde in levensgevaar. Ook is er nog een tweede arrestatie uitgevoerd. Nu zal het gerechtelijk labo nog langskomen voor sporenonderzoek en is het zaak om te achterhalen wat de exacte aanleiding was van het incident.”