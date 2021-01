334 mensen uit joodse wijken komen maandag opdagen voor test: “Vooral uit ultraorthodoxe gemeenschap, die misten we nog”

ANTWERPENNadat de 6.500 inwoners van twee Antwerpse, voornamelijk joodse wijken werden opgeroepen zich te laten testen omdat de besmettingen daar sneller de hoogte in gingen, gaf een duizendtal dit weekend al gehoor aan die vraag. Maandag kwamen nog 334 mensen uit de twee wijken opdagen in het testdorp op Park Spoor Oost. “We zijn blij dat die voornamelijk uit de ultraorthodoxe gemeenschap komen, want die misten we nog voor een representatief staal.” Testresultaten zijn er nog niet.

Vorige week werden 6.500 inwoners tussen het Antwerpse Stadspark en de Lamorinièrestraat opgeroepen om zich te laten testen. De besmettingen gingen daar namelijk sneller de hoogte in dan in andere delen van de stad. Omdat het zaterdag sabbat was, de joodse rustdag, kwam er teleurstellend weinig volk opdagen uit de voornamelijk joodse buurt. Ook op zondag bleef het opvallend rustig in het testdorp Spoor Oost, maandagochtend stond de teller op een dikke duizend van 6.500.

Elke 16 seconden

Maandag was het testdorp opnieuw open tussen 9.30 en 17.30 uur. Er werden in totaal 967 afspraken gemaakt, waarvan 905 mensen kwamen opdagen. Daarvan komen er 334 uit de twee betrokken wijken. Volgens Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), dat het testdorp coördineert, stond de teller maandagavond officieel op 1.428 van 6.500. “Rond het middaguur was het erg druk”, benadrukt woordvoerder Tom Van der Veken. “Er werd om de zestien seconden iemand getest. Op een tijdspanne van anderhalf uur, passeerden er 333 mensen. Afgelopen weekend was trouwens het op één na drukste weekend in ons testdorp. Enkel begin januari was het drukker met mensen die terugkwamen uit een rode zone.”

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Ultraorthodox

Volgens het kabinet Fons Duchateau (N-VA), schepen voor gezondheidszorg en voorzitter van ZNA, steeg de teller maandag nog tot om en bij 1.600. “Van de mensen die zich maandag aanboden, kwam een groot deel uit de zogenoemde ultraorthodoxe gemeenschap”, klinkt het. “De oproep die we in het weekend en maandagochtend nog eens herhaald hebben, heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Daar zijn we erg blij mee, want we misten testresultaten uit die gemeenschap voor een representatief staal.”

Zelfs 1.600 van 6.500 opgeroepen mensen is nog steeds niet bijzonder veel. “We hadden gehoopt op een respons van een vierde of zelfs een derde”, klinkt het aan het kabinet. “Een vierde hebben we nu gehaald. Daarnaast wordt er natuurlijk ook nog getest in scholen van kinderen die in de wijken wonen. We blijven de mensen motiveren om zich alsnog te laten testen, ze hebben daarvoor nog de hele week de tijd. Verplichten kunnen we ze niet, dus we doen beroep op de burgerzin.”

Testresultaten uit de betrokken wijken zijn er voorlopig nog niet. “Alles duurt langer omdat het niet enkel om negatief of positief gaat, maar ook om welke coronavariant.”

