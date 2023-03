32-jarige man valt in Schelde na feestje in Waagnatie en kan niet meer gered worden

Een 32-jarige man uit West-Vlaanderen is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Schelde gevallen bij de Boccadero aan de Rijnkaai. Zowel brandweer als politie zetten een grote zoek- en reddingsactie op touw om het slachtoffer nog uit het water te vissen, maar moesten na anderhalf uur de zoeking staken. Er bestaat een grote kans dat de man is overleden. “Bij een drenkling in de Schelde is het eerste uur van levensbelang.”

“Wij werden vannacht rond 4.45 uur opgeroepen naar de Waagnatie aan de Rijnkaai, ter hoogte van de Boccadero, omdat iemand, vermoedelijk onder invloed van drugs, de controle over zichzelf was verloren,” aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Hij had zich ontkleed, liep rond in bloot bovenlijf, ging op de grond liggen en gooide met onder meer hekken.”

Op een gegeven moment escaleerde de situatie echter en viel de man in de Schelde. Omstaanders deden nog hun best om het slachtoffer een reddingsboei toe te werpen en een lange stok aan te reiken, maar zonder succes. “De interventieploeg die aankwam nam de door omstaanders aangereikte stok over, maar de man dreef door de sterke stroming en de getijdenwissel snel af. Ook de tussenkomst van de brandweer konden hem niet redden.”

Hoogtewerker, boot en duikers

Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd voor de zoektocht op het water, maar die werd na enige tijd gestaakt. “We hebben alles uit de kast gehaald, zoals altijd, en zetten onder meer een boot in evenals duikers te water,” legt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen uit. “Ook gebruikten we een hoogtewerker om een goed overzicht te hebben. Heel veel collega’s zochten langs de wal over een grote lengte met lampen de rivier af, maar na anderhalf uur moesten we de zoektocht opgeven. We hebben niemand gevonden.”

Er bestaat een grote kans dat de 32-jarige West-Vlaming is overleden. “Bij een drenkeling in de Schelde is het eerste uur van levensbelang,” gaat Geens verder. “Daarna verkleinen de overlevingskansen dramatisch.”

De familie en de aanwezige vrienden van het slachtoffer krijgen slachtofferhulp aangeboden.

