30 maanden cel voor miljonairsdochter Mireille Gram (57) die eigen dochters belaagde met honderden sms’en: “Hier is geen ruimte meer voor gunsten”

Update Explosie wel degelijk aanslag in drugsmili­eu: “Niet te geloven dat huis er nog staat, zo hevig was de knal”

Rond 3.20 uur is de hele buurt rond de Rooseveltplaats in het centrum van Antwerpen opgeschrikt door een luide knal. Volgens de politie is een explosief ontploft in de Osystraat, vlak achter het Antwerpse Atheneum en dichtbij de Rooseveltplaats. De geviseerde rijwoning liep zware schade op, net als liefst twintig huizen en vijf voertuigen in de buurt. Het gaat om de aanslag met de zwaarste materiële schade tot nu toe in Antwerpen. De bom was gericht tegen Xavier P. die wordt gerekend tot het drugsnetwerk van Gianni B.