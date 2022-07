30 bestuurders beboet voor het inhalen van een fietser

Borgerhout Uitslaande brand in Wijnegem­straat in Borgerhout: geen slachtof­fers, maar appartemen­ten zwaar beschadigd

In een woning in de Wijnegemstraat in Borgerhout woedde woensdagmiddag een hevige brand. Het vuur veroorzaakte al snel een grote rookpluim die van ver zichtbaar was. Gelukkig betrof het een geïsoleerde brand op de eerste verdieping van het gebouw en kreeg de brandweer het snel onder controle. Niemand raakte gewond.

13 juli