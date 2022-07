3,6 procent van gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol

AntwerpenDe verkeerspolitie heeft op vrijdag- en zaterdagnacht WODCA-controles (WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken) gehouden op verschillende plaatsen in de stad en de districten. In totaal werden daarbij 1.629 bestuurders gecontroleerd. 3,6 procent van hen, ofwel zo’n 58 chauffeurs, had te veel gedronken of reed onder invloed van drugs.

De verkeerspolitie stelde een controlepost op tussen 19 en 23 uur in de regio Noord. Daarbij konden ze al meteen acht bestuurders vatten die te diep in het glaasje hadden gekeken. Van zes bestuurders werd het rijbewijs gedurende drie uur ingehouden, voor één bestuurder gedurende zes uur en één van de bestuurders kreeg een onmiddellijk rijverbod voor 15 dagen opgelegd.

Op een gegeven moment kreeg de politie in de gaten dat een bestuurder rechtsomkeer maakte bij het opmerken van het dispositief. De wagen werd uiteraard door de politie geïntercepteerd. De bestuurder had recent cocaïne gebruikt. Omwille van de positieve speekseltest is zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Boete niet kunnen betalen

Na middernacht tot ongeveer drie uur ‘s nachts schoof het dispositief op naar de omgeving van de D’Herbouvillekaai. 98 bestuurders zijn er aan een alcoholcontrole onderworpen en elf personen hadden te veel gedronken. Als resultaat werd het rijbewijs van twee bestuurders ingehouden voor drie uur en voor zeven bestuurders werd dat verlengd naar zes uur. Twee andere bestuurders hun rijbewijs verloren hun rijbewijs voor, jawel, 15 dagen.

Voor het laatste deel van de eerste controlenacht trok de politie richting de regio Centrum waar 90 bestuurders aan een controle werden onderworpen. Drie personen legden een positieve ademtest af. Twee bestuurders moesten gedurende drie uur aan de kant en een Nederlander mocht zes uurtjes pauze nemen van het rijden. Buitenlanders moeten hun boete onmiddellijk betalen, maar daartoe was de man niet in staat. Zijn voertuig werd daarom in consignatie genomen in afwachting van zijn betaling.

Kind los in wagen

De nacht van zaterdag op zondag startte dan weer met een controle in de regio Zuid. Daar werden maar liefst 700 bestuurders tussen 18.45 uur en 23 uur grondig gecontroleerd. Van negen bestuurders werd het rijbewijs ingehouden voor een periode van drie uur en voor vijf bestuurders was dat het geval gedurende zes uur. Vier bestuurders hadden drugs genomen waardoor hun rijbewijs ter plaatse voor 15 dagen werd ingetrokken en twee voertuigen bleken niet verzekerd te zijn, waardoor ze eerst geconfisqueerd en daarna getakeld werden.

Eén voertuig was niet goedgekeurd en het keuringsattest dat in de auto lag was ook nog eens vervallen. Drie bestuurders hadden meer aandacht voor hun smartphone dan voor de weg. Bij één chauffeur zat een kind los in de wagen, wat bijzonder gevaarlijk is. De bestuurder kreeg een boete van 174 euro.

Een andere bestuurder had geen rijbewijs, geen keuring en geen verzekeringsbewijs dat hij aan de politie kon tonen. De bestuurder van een auto die een doorlopende witte lijn overschreed, droeg ook nog eens geen gordel. De man zag de nodige pv’s opgesteld worden. Tenslotte negeerde een leerling-bestuurder de hem opgelegde voorwaarden rond het gebruik van een voorlopig rijbewijs.

Smartphone op de fiets

In het tweede deel van zaterdagnacht zijn in de regio Centrum nog eens 471 bestuurders gecontroleerd. Toen reden 16 bestuurders onder invloed van alcohol. Tien van hen mochten gedurende drie uur niet meer rijden, zes andere bestuurders gedurende zes uur. Drie bestuurders reden onder invloed van drugs en kregen een onmiddellijk rijverbod van 15 dagen opgelegd.

De politie nam een bromfiets en een personenwagen in beslag omdat de voertuigen niet verzekerd waren en een fietser die met zijn gsm bezig was, wat net zo verboden is als in de auto, negeerde een rood verkeerslicht. De politie stelde de nodige pv’s op.

En als laatste is op vraag van het parket een auto geïmmobiliseerd omdat de bestuurder geen houder was van een rijbewijs. De man had wel een voorlopig rijbewijs, maar dat was een jaar geleden alweer vervallen.

