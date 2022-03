28-jarige winkeldief steelt kledij en parfum met behulp van speciale zak

Het team gespecialiseerd in winkeldiefstallen kreeg afgelopen zaterdag op de Meir een man in de gaten die een opvallend soort zak bij zich droeg. Omdat de patrouilleleden al enige ervaring hadden, herkenden ze de tas als een type dat mogelijk gebruikt kan worden om iets in een winkel te stelen. De politie besloot om de man te volgen.

Een tijdje later kwam de man een winkel buiten met z’n jas over de tas. Omdat het niet duidelijk was of de man binnen iets uitgestoken had, bleef het team de man in de gaten houden. Wat verderop ging de man opnieuw een winkel binnen waar hij enkele flesjes parfum uit het rek haalde en in de zak stak. Daarna ging hij zonder betalen weer naar buiten.