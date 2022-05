28-jarige drugsdealer loopt voor de vijfde keer tegen de lamp

Antwerpen/Hoogstraten/Schilde Horeca-icoon Ed Van den Ouweland (59) plots overleden: “Hij kon hard op tafel slaan, maar liet je nooit met een slecht gevoel achter”

De horecawereld in de provincie Antwerpen heeft een boegbeeld verloren. Ed Van den Ouweland overleed afgelopen woensdag onverwacht op 59-jarige leeftijd. Ed was de man van de Voorthoeve in Meerle, ’t Pakhuis in Antwerpen en ex-voorzitter van Horeca Antwerpen en Noorderkempen. “Recht door zee, af en toe met de vinger zwaaiend, maar hij liet je nooit met een slecht gevoel achter”, zegt zijn vriend en ‘rechterhand’ Paul Snoeys.

29 april