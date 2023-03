25.000 euro cash gevonden bij dealer thuis

Het drugsondersteuningsteam (DOT) volgde afgelopen donderdag een chauffeur die gevaarlijke manoeuvres aan het uithalen was en vanuit het Kiel de stad inreed. In de Sint-Jobstraat reed de man op aangeven van een tweede persoon een garage in. Wat later reed de auto weer weg en vertrok de tweede persoon. Die laatste ging een pand wat verderop binnen.

Tegelijk intercepteerde een andere eenheid de auto, waar de politie 108,5 gram cannabis in vond. Wat volgde, waren zoals gebruikelijk twee huiszoekingen, zowel in de garagebox als in de woning die kort is bezocht. In de garage vond de politie een scooter met een zak waar 243,5 gram cannabis in was opgeborgen. In de woning troffen de inspecteurs echter de grootste schat aan: 25.190 euro cash geld. Alles werd uiteraard in beslag genomen. Ook de federale drugshond was bij de huiszoeking aanwezig om de drugteams te ondersteunen.