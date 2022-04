24 extra opvanglocaties voor kinderen uit buitengewoon onderwijs

Geschikte opvanglocatie

Opvang kan zowel op school als in de buurt van de school of van de woonplaats van de leerling georganiseerd worden. De school bekijkt samen met de ouders en de leerling wat de meest geschikte opvanglocatie is. Raket kon het afgelopen jaar 24 extra inclusieve opvanglocaties realiseren: in Antwerpen kregen in totaal 13 bestaande opvanglocaties voor buitenschoolse opvang extra middelen om daarmee de locatie inclusief te maken en elk 2 extra inclusieve opvangplekken te creëren. In Burchtse Weel op Linkeroever startte een nieuwe opvanglocatie, ook in Brasschaat en in Schilde opende een nieuwe opvanglocatie.