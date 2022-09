22 extra dropzones voor deelbakfietsen

Brecht/Antwerpen/Essen/Herentals/Lier Nog altijd geen oplossing voor treinmalai­se in Noorderkem­pen: “Afschaf­fin­gen en vertragin­gen blijven scheren en inslag”

In mei trokken pendelaars al eens aan de alarmbel. Lange vertragingen en afgeschafte treinen in het station Noorderkempen en op de lijn tussen Antwerpen en Essen waren schering en inslag. De NMBS beloofde beterschap, maar die is er 4 maanden later volgens Kamerlid en verkeersspecialist Jef Van den Bergh (CD&V) nog niet. “De NMBS belooft nu wel inspanningen te zullen leveren, maar dat is wel rijkelijk laat.”

