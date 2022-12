‘20x5 challenge’ nu ook in Antwerpen: “Doe één keer extra boodschappen en help een ander”

ANTWERPENHet Nederlandse concept ‘20x5 challenge’ is nu ook in België gelanceerd. Marleen Verbruggen en Gert Molkens rolden het uit in het Waasland en nu ook in de Antwerpse regio. De bedoeling is dat twintig mensen elk vijf dezelfde levensmiddelen en producten kopen, die verzamelen in pakketten en ze dan via vzw’s verdelen aan mensen die het ze kunnen gebruiken.

Marleen en Gert willen de ‘20x5 challenge’ op termijn in heel Vlaanderen uitrollen maar begonnen hun campagne alvast in het Waasland en Antwerpen. “Het concept is heel gemakkelijk. Een coördinator verzamelt negentien andere mensen om zich heen, die allemaal vijf keer hetzelfde product kopen, bijvoorbeeld vijf keer een blik soep of vijf keer een fles shampoo. Al die producten worden dan verzameld in pakketten die via vzw’s, waar we mee samenwerken, tot bij de mensen raken die het echt nodig hebben.”

Groot hart

In Nederland worden tijdens de eindejaarsperiode zo’n vierduizend pakketten verzameld. “We wilden voorzichtig voor honderd pakketten gaan in het Waasland en Antwerpen, maar daar zijn we met bijna honderdtachtig ruim over gegaan”, benadrukt Marleen. “Maar alle hulp is nog steeds welkom. Iedereen gaat toch minstens wekelijks naar de supermarkt? Het is echt niet moeilijk om dan vijf extra productjes in je kar te leggen. Ik weet dat mensen een groot hart hebben en het elkaar gunnen.”

De vzw’s uit de Antwerpse regio die de pakketten tot bij de juiste mensen brengen, zijn Sant Egidio en De Tuimel in Antwerpen, Welzijnsschakel in Boom en Welzijnsschakel in Zandhoven.

Het is de bedoeling de doelgroep de pakketten ontvangt als kerstcadeau. Wie dus nog wil deelnemen moet snel zijn. Meer info 20x5challenge.be.

