2023 knallend inzetten? 14 x feesten in Antwerpen van oud naar nieuw

WILRIJK Drinken en rijden: dronken man (59) knalt gracht in na personeels­feest

Een 59-jarige man is lichtgewond geraakt nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur kroop. Hij botste in Wilrijk tegen een verlichtingspaal waarop zijn wagen de gracht in werd gekatapulteerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, maar wel zonder rijbewijs, want dat werd onmiddellijk ingetrokken.

25 december