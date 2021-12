2021, het ‘annus horribilis’ van Sihame El Kaouakibi: “Ze wordt nageroepen op straat. Pijnlijk om te zien”

ANTWERPEN Pop-up aperitief­be­le­ving van Martini met nieuwe cocktail van Sergio Herman

Het bekende Italiaanse vermout-merk Martini en lifestylebrand Serax sloegen de handen in elkaar voor een nieuwe pop-up in hartje Antwerpen. Nog tot het einde van het jaar kan je er terecht voor een aperitiefbeleving onder de noemer ‘The World of Aperitivo’. Onder andere sterren-chef Sergio Herman creëerde één van de nieuwe cocktails.

7 december