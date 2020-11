200 studenten KdG vechten voor hun bedreigde opleidingen: petitie gaat als lopend vuurtje rond

Antwerpen Luc Van der Kelen over de stunt van Huts: “In Amerika zou hij zo groot zijn als Elon Musk of Bill Gates”

6:00 He did it again, Fernand Huts. De zakenman heeft de koop van de nog prille eeuw gedaan in onze mooie stad. De Boerentoren. Iconisch gebouw uit de art-decotijd. De Huts-toren moet een “cultuurtoren” worden, een kunstgeschenk voor alle Antwerpenaren in een toekomst zonder corona.