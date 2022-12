200 Oekraïense kinderen vieren Sinterklaas in Antwerpse Opera

ANTWERPEN Antwerpse Dirk (64) steunt vrouwen­team tijdens Schelde­cross: “We willen ongelijk­heid in veldrijden wegwerken, ook al is er nog een lange weg te gaan”

Gendergelijkheid. Dat is waar Dirk Verbeeck (64) voor strijdt met zijn bedrijf Bonache. De prijs voor gendergelijkwaardigheid die Bonache dit jaar kreeg, weerspiegelt zich ook in het vrouwenwielerteam De Ceuster Bonache Cycling Team, dat zondag prominent aanwezig is op de Antwerpse Scheldecross. “Mannen en vrouwen zijn niet gelijk in veldrijden, kijk naar startgelden, vergoedingen en prijzengelden.”

11:54