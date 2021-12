200 drones bezorgen kinderen in kinderziekenhuis een magische avond

AntwerpenDe kinderen van ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis keken hun ogen uit dinsdagavond. Maar liefst 200 drones zorgden voor een unieke licht- en klankshow. De bedoeling was kinderen die tijdens de feestdagen in het ziekenhuis liggen een onvergetelijke avond te bezorgen. Het gaat om een wereldwijd initiatief van LEGO, maar de droneshow was alleen in Antwerpen te zien.

De kinderen die in het kinderziekenhuis ZNA Koningin Paola verblijven, konden hun ogen niet geloven toen ze dinsdagavond door het raam van hun kamer keken. In het ziekenhuis verblijven is nooit leuk, en al zeker niet tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Daarom organiseerde LEGO speciaal voor kinderen die de feestdagen niet thuis kunnen beleven, een magisch moment om de ziekenhuisomgeving even volledig te vergeten. De unieke licht- en klankshow waarbij maar liefst 200 drones in perfecte harmonie de sterren van de hemel dansten, werd nog nooit eerder vertoond.

1,5 miljoen LEGO-sets

Dit nooit eerder geziene drone-event kadert in de internationale campagne #BuildToGive van de LEGO Groep waarbij België als enige land ter wereld met de primeur mocht uitpakken. Met deze eindejaarscampagne wil LEGO dat elk kind de kans krijgt om zorgeloos te spelen. Ze dagen alle Belgen uit om van 4 tot 31 december één of meerdere sterren te bouwen met LEGO-stenen, een foto te nemen van de creatie en te delen op social media met de hashtag #BuildToGive. Voor elke ster die wordt gedeeld, schenkt de LEGO Groep een set aan kinderen die het nodig hebben. In totaal liggen wereldwijd 1,5 miljoen LEGO-sets klaar waarmee LEGO in 29 verschillende landen, waaronder België, een lach wil toveren op het gezicht van zoveel mogelijk kinderen.

Maar liefst 200 drones lichtten tegelijkertijd op aan de hemel en vormde samen, op muziek, een LEGO steen, een gigantische ster, een vuurwerkshow en zoveel meer.

Dinsdagavond werden de eerste LEGO-sets cadeau gegeven aan de kinderen van het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis. De andere sets voor België worden binnenkort verdeeld via LEGO partners, waaronder ziekenhuizen en kinderopvangen. “Het is wanneer je de magie in de ogen van kinderen ziet bij het openen van geschenken of tijdens de droneshow dat je weet dat deze LEGO-actie zijn missie heeft bereikt: 1,5 miljoen kinderen over de hele wereld een glimlach brengen. We kijken uit naar het eindresultaat en we hopen te kunnen rekenen op alle Belgen om deel te nemen door hun sterren massaal te delen op social media tegen de laatste dag van het jaar”, besluit Vincent Andries, Brand Manager bij LEGO.

