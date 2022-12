20 Oekraïense vluchtelingen mogen naar kerstdiner bij Antwerpse bisschop Bonny

Bonny zegt vast te stellen dat de oorlog in Oekraïne onverminderd blijft voortwoeden en de wapens zelfs tijdens de kerstperiode niet lijken te zwijgen. “Sinds maart ontving België heel wat oorlogsvluchtelingen”, laat hij weten. “Ook in bisdom Antwerpen verblijven veel gezinnen en alleenstaande vaders en moeders, die met hun kinderen bidden voor en hopen op een snel einde van het gewapend conflict en vrede in hun thuisland.”

Enkele van die vluchtelingen die in Antwerpen verblijven, mogen woensdagavond naar een kerstdiner van de bisschop komen. “Warmte, gezelligheid en gastvrijheid: ze staan synoniem voor de kerstperiode en vieren met al wie je dierbaar is”, zegt hij. “Als dat niet kan of allesbehalve vanzelfsprekend is omdat je man bijvoorbeeld aan het front in Oekraïne vecht of je je ouders of familie daar noodgedwongen moest achterlaten door het oorlogsgeweld, krijgt Kerstmis plots een andere betekenis. Op deze manier kunnen ook deze mensen toch een avond zorgeloos genieten van goede gesprekken, warmte en gezelligheid die zo nodig zijn in deze advents- en kersttijd.”