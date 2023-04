20 minuten file op E313 richting Antwerpen vanaf Ranst: stilstaand voertuig

ASSISEN. “Die man is gewoon weerloos afgeslacht met twee kinderen naast zich”: buren zijn getraumati­seerd door steekpar­tij in Deurne

De steekpartij in de Waterbaan heeft duidelijk littekens nagelaten in de gemeenschap. Dat werd pijnlijk duidelijk toen dinsdagvoormiddag verschillende buurtbewoners in de Antwerpse assisenzaal kwamen vertellen hoe een kale man (Betin A.) een kleinere man (Ismet Osmanaj) als een beest te lijf ging. En niet enkel het geweld is hen bijgebleven, ook het lot van de twee kinderen zorgde voor trauma’s. “De schreeuw van die kinderen zal ik nooit meer kunnen vergeten.”