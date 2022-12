20 minuten file op Antwerpse Ring richting Nederland door defect voertuig in Berchem: rechterrijstrook versperd

Antwerpen 19-jarige man in de rug gestoken na vechtpar­tij in Diepe­straat

In de Diepestraat in de Antwerpse Seefhoek is een ruzie dinsdagavond ontaard in een steekpartij. Een tiental mensen ging met elkaar op de vuist, waarna een 19-jarige met een mes in de rug werd gestoken. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet de eerste keer dat de buurt van de Diepestraat met dergelijk geweld te maken krijgt.

28 december