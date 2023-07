20 en 12 maanden cel voor verslaafd duo: “Hun precaire sociale situatie is geen excuus voor hun strafblad”

Grond Paul Vekeman­slaan verkocht aan stad om er effectief een school te bouwen: “In alle stilte doorge­voerd, zonder enig overleg met de buurt”

Oppositiepartijen Groen en PVDA en verschillende buurtbewoners blijven zich verzetten tegen de komst van een nieuwe school op het stukje groen aan de Paul Vekemanslaan in Hoboken. De grond werd intussen ook officieel aan de stad overgedragen met het doel er effectief een school te bouwen. Of het ook de bedoeling is om er een kinderdagverblijf naast te plaatsen, weet niemand, ook het bevoegd schepenkabinet niet. “Wel is het zo dat we zeker groen willen behouden én dat de speeltuin kan blijven.”