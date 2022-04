2.900 Oekraïners wachten op een inschrijving bij stad Antwerpen

Nadat Oekraïense vluchtelingen zich in ons land hebben aangemeld in het registratie­centrum op de Heizel, moeten ze zich wenden tot de stad of gemeente waar ze verblijven. Daar moeten ze een verblijfskaart aanvragen, de zogenaamde A-kaart. Dat is een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.