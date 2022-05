2.000 kinderen nemen deel aan scholenveldloop in Park Spoor Noord

Antwerpen Anna was tandarts in Oekraïne en hoopt dat ze ook hier met haar diploma aan de slag kan: “Zelfs als oorlog snel stopt, moet ik misschien voor mijn kinderen een leven in België opbouwen”

Hoe zorg je ervoor dat Oekraïners zich thuis voelen in Antwerpen? Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) kwam kijken hoe Atlas het aanpakt. Oog in oog met een 30-tal gevluchte vrouwen kreeg hij haast de tranen in de ogen. We praatten met Anna Breslavska, een tandarts die met haar twee jonge kinderen een nieuw leven tracht op te bouwen.

5 mei