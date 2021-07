19-jarige aangehouden voor roofmoord op wisselagent

AntwerpenDe 19-jarige Marcelo W. uit Lier zit in de gevangenis op verdenking van de roofmoord op wisselagent Olushola Bola Omotosho Dare. De man werd in januari 2020 doodgestoken bij een overval op zijn wisselkantoor in de Bisschopstraat in Antwerpen. Het was voor het slachtoffer de derde overval in vijf jaar tijd.

Het wisselkantoor van Olushola Bola Omotosho Dare zat bijna op de hoek van de kleine Bisschopstraat met de drukke Carnotstraat, niet ver van het Koningin Astridplein. De zakenman van Nigeriaanse afkomst wisselde geld, stuurde geld op via Money Transfer naar families in de rest van de wereld en verkocht ook tickets voor bus-en vliegreizen.

Op 15 januari 2020 zagen enkele voorbijgangers rond 10u30 dat ‘Bola’ onderuitgezakt in zijn bureaustoel achter zijn toonbank zat. Zij verwittigden de politie. De hulpdiensten probeerden ‘Bola’ nog te reanimeren maar dat lukte niet. De man overleed aan de opgelopen steekwonden. Hij had onder andere een messteek in zijn linkerborst gekregen.

Overal bloedsporen

In het kantoor lagen bankbiljetten op de toonbank en op de vloer uitgespreid. Overal waren er ook bloedsporen. Voor zaakvoerder Bola was het de derde keer dat hij in vijf jaar tijd werd overvallen. In augustus 2015 werd hij al eens ernstig gewond toen twee gemaskerde overvallers hem met hun alarmpistool in elkaar sloegen en een messteek in de buik toedienden. De daders werden samen met hun chauffeur in de vluchtauto klemgereden. Zij werden in 2017 veroordeeld tot celstraffen van 4 en 3 jaar.

Volledig scherm Het slachtoffer werd 55 jaar. © rv

Olushola Bola Omotosho Dare plaatste naderhand bijkomend bewakingscamera’s en alarmen. Die hebben zijn leven echter niet kunnen redden. Zijn zaak opgeven wilde en kon hij niet. “Het is mijn enige bron van inkomsten”, zei hij aan vrienden.

De sectie Agressie van de federale gerechtelijke politie heeft begin vorige week de 19-jarige Marcelo W. uit Lier opgepakt op verdenking van roofmoord. De jongeman was op het moment van de feiten maar 18 jaar oud. Hij kende de zaak van meneer “Bola” omdat hij er al eens geld had gewisseld. De 19-jarige verdachte was uit op het cash geld in de winkel. Hoeveel de buit bedroeg is niet duidelijk.

“Familie bleef hopen op doorbraak”

Advocaat Peter Verpoorten die Marcelo W. bijstaat: “Ik kan bevestigen dat mijn cliënt is opgepakt en aangehouden. De raadkamer heeft zijn aanhouding maandag met een maand verlengd. Voorlopig wens ik geen commentaar te geven. Mijn cliënt wacht het verdere onderzoek af.”

De familie van Olushola Bola Omotosho Dare is het onderzoek op de voet blijven volgen. Zij zijn op de hoogte van de doorbraak in het onderzoek.

“Wij zullen nu opnieuw inzage in het moorddossier vragen zodat wij de vele vragen van de familie van Olushola Bola Omotosho Dare kunnen beantwoorden”, laten advocaten Tim Smet en Joke Kerremans weten.

