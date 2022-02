19 arrestaties na huiszoekingen: wapens, drugs en 38 000 euro in beslag genomen

Het onderzoek kwam afgelopen zomer in een stroomversnelling. “De organisatie rond de hoofdverdachte wordt er van verdacht amfetamines en andere drugs te produceren in een caravan in Sint-Gillis-Waas”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. “Via een netwerk van tussenpersonen zouden de verdachten de drugs aan diverse lokale dealers verkocht hebben, vooral in het Antwerpse. De politie denk ook dat de organisatie verdovende middelen binnensmokkelde in de gevangenis van Oudenaarde via een gedetineerde die toestemming had om de gevangenis te verlaten. De drugs werden nadien verkocht in de gevangenis.”