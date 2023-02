18-jarige zonder rijbewijs rijdt rond met deelvoertuig en vlucht van politie

Antwerpen Twee weken schilder­wer­ken in Voetgan­gers­tun­nel: roltrappen Rechteroe­ver op weekdagen niet toeganke­lijk

In de Voetgangerstunnel zijn van 13 tot en met 27 februari schilderwerken bezig. Daarom zijn de roltrappen op Rechteroever op weekdagen van 8u tot 16u niet toegankelijk. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de volledig gerenoveerde liften of de Schelde kruisen via de gratis veerdienst aan Het Steen.

10 februari