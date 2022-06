18-jarige rijdt rond met onverzekerde brommer: “Hij probeerde controle te vermijden”

EDEGEM MS-patiënten voetballen tegen BV-ploeg met Clara Cleymans en Imke Courtois: “We willen de ziekte meer onder de aandacht brengen”

Meer aandacht voor de chronische zenuwaandoening multiple sclerose oftewel MS. Dat is waar Clara Cleymans, Guga Baúl, Jennifer Heylen en bevriende BV’s zich zaterdag voor inzetten op de voetbalvelden van Ik Dien in Edegem. Ze spelen tegen MS Stars, een ploeg die enkel bestaat uit MS-patiënten. “Want als er íets is wat personen met MS sterk houdt, dan is het wel blijven bewegen.”

25 juni