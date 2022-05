18 jaar cel voor Amir S. in plaats van 15: Hof van beroep bevestigt en verzwaart vonnis tegen Iraans terreurkoppel uit Wilrijk

Amir S. (38), Nasimeh N. (34) en Merhad A. zijn samen met Iraans diplomaat Asadollah A. begin 2021 veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Ze wilden immers een terroristische aanval organiseren in Villepinte in Frankrijk. Daar vond op 30 juni 2018 een bijeenkomst plaats van de Iraanse verzetsbeweging MEK. Behalve Asadollah A. hebben alle beklaagden beroep aangetekend tegen hun veroordeling. De behandeling van hun beroepszaak is sinds half november bezig in het Antwerpse justitiepaleis. Hun celstraffen liepen op tot 18 jaar. Asadollah A. kreeg 20 jaar cel en tekende in eerste instantie ook beroep aan. Dat trok hij evenwel later weer in.