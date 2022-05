18 arrestaties bij wedstrijd Royal Antwerp FC - Club Brugge: “Maar vlotte namiddag zonder confrontaties en zonder gewonden”

Antwerpen Antwerpse openlucht­zwem­ba­den openen op zaterdag 14 mei

Wie een frisse duik wil nemen in openlucht kan vanaf zaterdag 14 mei weer terecht in zwemvijver Boekenberg in Deurne en openluchtzwembad De Molen op Linkeroever. De twee Antwerpse openluchtzwembaden verwelkomen zwemmers tot en met zondag 18 september.

