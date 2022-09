170 gram schattigheid: zoo verwelkomt koningspinguïnkuiken

Antwerpen Drugsmaf­fia laat boodschap achter na nieuwe aanslagen: “200”. Is er zoveel kg cocaïne verdwenen?

In de nacht van woensdag op donderdag is een vuurwerkbom in de tuin van de woning van Gianni en Giorgi F. in de Rietschoorvelden in Merksem beland. Het is al het derde incident op drie maanden tijd bij de broers, vermoedelijk opnieuw drugsgerelateerd. Er werd ook een niet-ontploft explosief gevonden op het terras van het gesloten pannenkoekenhuis Stacks in de Volkstraat.

11:05