17-jarige dealer betrapt bij levering van drugs

Inspecteurs van het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum waren afgelopen zaterdag in de buurt van de Hof ter Bekestraat in de Brederodewijk, toen ze plots een opvallende fietser in het vizier kregen. Ze observeerden hoe de jongen een telefoontje pleegde en, nadat hij had opgehangen, een pand binnenging. Slechts een paar tellen later kwam hij alweer buiten, waarna hij opnieuw op zijn fiets kroop en wegreed.