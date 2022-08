17 Bengaalse lassers van werf Borealis komen dan toch niet op straat te staan: “Hun appartement is niet brandveilig, maar er is een oplossing in de maak.”

“Nadat we uit Bangladesh waren vertrokken, verbleven we eerste 2,5 maand in Hongarije en ongeveer een maand in Portugal,” vertelt één van de mannen. Hij spreekt een mondje Engels, maar de meeste anderen moeten zich behelpen met een tolk. “Daar hadden we overigens geen werk. We stonden permanent op ‘stand-by’, maar kregen niet betaald. Zelfs niet voor eten. Mijn kameraad moest zijn familie in Bangladesh opbellen om hem 100 euro op te sturen opdat hij zelf eten kon kopen. Irem had ons zelfs gezegd dat we in Hongarije het appartement niet mochten verlaten.”