16-jarige Britt uit Deurne veilig en wel teruggevonden

Antwerpen Steeds meer tramritten geschrapt: De Lijn kampt met een groot tekort aan chauffeurs

De tram of de bus nemen in Antwerpen: het is altijd een beetje reizen. “Maar of en wanneer je aankomt, dat weet je niet”, zegt Dirk Wiesé van reizigersorganisatie TreinTramBus. De Lijn moet immers noodgedwongen ritten schrappen door personeelstekorten. Ook het hoge ziekteverzuim speelt mee. “We zijn wél volop aan het rekruteren”, klinkt het daar verontschuldigend.

3 augustus