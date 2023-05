16-jarig meisje gebeten door rottweiler op Sinksenfoor: “Het baasje had geen controle over zijn hond”

TV STREAMING­TIP. ‘More Than This’: liefde in alle kleuren

Zin om de week in te zetten met een portie onvervalst tienerdrama? Dan bent u bij VRT MAX aan het juiste adres. Zij brengen met ‘More Than This’ een uitstekende Australische reeks in stelling, waarbij het gevoelsleven van vijf adolescenten centraal staat.