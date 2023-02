16-jarig duo overvalt Aldi op Linkeroever met alarmpistool: twee verdachten gearresteerd

UZA ontdekt: cochleair implantaat kan helpen bij dementie

Vandaag, zaterdag 25 februari, is het Wereld CI-dag, ofwel de dag van het cochleair implantaat. Dat is een elektronisch hoorapparaat dat de gehoorzenuw stimuleert en het gehoor gedeeltelijk herstelt. Het UZA en UAntwerpen concluderen uit nieuw onderzoek dat een CI een grote rol speelt in de conditie van het brein van slechthorende ouderen. “Het geeft niet alleen hun gehoor terug, ook hun cognitieve vaardigheden gaan er sterk op vooruit, ook bij wie voor de implantatie al een minder goed geheugen had.”