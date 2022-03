150 violisten spelen op Operaplein uit steun voor Oekraïne

AntwerpenMaar liefst 150 violisten tussen 4 en 18 jaar oud traden vandaag op in Antwerpen in blauw-gele kleuren. Dat deden ze uit solidariteit voor hun collega-violisten in Oekraïne, en met uitbreiding voor alle inwoners van Oekraïne.

Bijna 150 violisten verzamelden zaterdagochtend om 10 uur aan het station in Antwerpen. Samen wandelden ze naar het Operaplein, waar ze een concert gaven. Nadien trokken ze via de Meir naar de Groenplaats. Ook daar speelden ze samen viool.

Suzukimethode

De jonge violisten zijn allemaal lid van vioolscholen die volgens de suzukimethode werken. Dat is een Japanse lesmethode voor muziek, waarbij kinderen al vanaf 4 jaar oud een instrument aanleren, ook wel de ‘moedertaalmethode’ genoemd. “De suzukimethode is wereldwijd verspreid: ook in Oekraïne zijn er verenigingen die kinderen op die manier een instrument aanleren. Alle suzukiverenigingen van België hebben vandaag opgeroepen om onze Oekraïense collega’s een hart onder de riem te steken tijdens deze solidariteitsactie”, vertelt Fabienne Vermunicht (49), verbonden aan vioolschool Kortjakje Booischot.

(lees verder onder de foto)

150 jonge violisten gaven vandaag een straatconcert uit steun voor Oekraïne.

De vioolklanken raakten duidelijk een gevoelige snaar bij sommige omstaanders.

Kleuren van Oekraïne

Ook Fabiennes dochter Mila (15) speelde vandaag viool op het Operaplein. “Mila is bijna 16 jaar oud: ze is zich dus heel bewust van wat er in de wereld aan de gang is”, aldus Fabienne. “De suzukiverenigingen organiseren vaak internationale kampen: de kinderen krijgen regelmatig les van leerkrachten uit andere landen die een andere taal spreken. De kinderen zijn vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïense vlag: mijn dochter wilde hier per se bij zijn, uit steun voor wat er ginder gebeurt.”

Niet enkel in Antwerpen werd een solidariteitsactie gehouden: in Leuven kwamen de cellisten vandaag samen voor een straatconcert. “Wanneer de muzikanten stil stonden, konden voorbijgangers geld doneren in een vioolkist dat naar onze Oekraïense collega’s gaat. Maar we deelden ook flyers uit om onze sympathie te betuigen voor Oekraïne. We zijn zeker van plan om nog vaker solidariteitsacties te organiseren”, besluit Fabienne.

150 jonge violisten gaven vandaag een straatconcert uit steun voor Oekraïne.