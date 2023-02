15 minuten file op R1 naar Gent door ongeval in de Kennedytunnel

Loopt Scheldewa­ter de voetgan­gers­tun­nel binnen? “Strikt normaal en totaal ongevaar­lijk”

Eventjes ongerustheid in de Sint-Annatunnel - zeg gerust voetgangerstunnel - woensdagmiddag. Een fervente gebruiker van de tunnel merkte op dat er al een paar dagen Scheldewater door de muren lekte en maakte zich druk over de veiligheid in de tunnel. Het lekwater - compleet ongevaarlijk - in de tunnel is echter al aanwezig sinds de opening in 1933, maar werd nu eventjes zichtbaar omdat het drainagekanaal dichtgeslibd is.