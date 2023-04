15 minuten file op A12 richting Antwerpen vanaf Wilrijk: defect voertuig ter hoogte van Antwerpen-Zuid

ASSISEN. Man die partner van ex doodstak struikelt over de tegenstrij­dig­he­den: “Vertelt m’n dochter iets anders? Ach, die heeft veel fantasie”

Het praten ging Betin A. (50) de hele ochtend redelijk vlot af in het Antwerpse assisenhof. Tot voorzitster Van Kelst hem begon te confronteren met de vele tegenstrijdigheden in zijn verhaal. Zo zou hij na de echtscheiding met zijn partner nog geregeld seks met haar hebben gehad, terwijl zij dit fel ontkent en hun huwelijk beschrijft als een hel. Over de feiten blijft hij duidelijk. “Ismet noemde me een ‘vuil jeanet’ en zei dat hij me neer zou schieten. Ik wilde enkel mijn kinderen beschermen.”