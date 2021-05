15 jaar geleden vermoordde Hans Van Themsche N’Doye (24) en Luna (2,5): “Laat ons de straatnaam veranderen, dan vergeet niemand ooit deze gruwelijke moorden”

“Al vijftien jaar geleden?” Voorbijgangers schrikken wanneer zij horen dat de moordende raid van Hans Van Themsche vandaag precies vijftien jaar geleden plaatsvond. Die 11de mei 2006 kwam de toen 18-jarige student ‘s morgens met de trein in Antwerpen aan, kocht een jachtgeweer bij wapenhandel Lang en trok dan over de Groenplaats naar de Pottenbrug waar hij Songül Koç, een vrouw met een hoofddoek, neerschoot. Zij overleefde de moordaanslag. Vandaar liep hij door naar de Lange Koepoortstraat, sloeg de Zwartzusterstraat in en zag N’Doye Oulematou samen met Luna Drowart lopen. Hij schouderde zijn jachtgeweer en mikte op de zwarte N’Doye. Toen Luna begon te wenen, schoot hij ook haar neer. Hij nam haar voor het dochtertje van N’Doye. Zij hadden geen schijn van kans.

Op de plek waar Luna en N’Doye het leven lieten is een gedenksteentje in de Zwartzusterstraat gemetseld. Vanmiddag zijn Fatoumata, haar man Modibo en hun kinderen Kadia en N’Doye aanwezig voor hun jaarlijkse herdenking. De drie andere kinderen zijn aan het werk. Kleindochter Kadia (3) is er wel bij. Het meisje is iets ouder dan Luna (2,5) toen zij werd doodgeschoten.

Modibo en Fatoumata en hun gezin komen zo weinig mogelijk in deze buurt. De herinnering aan het verlies van hun nicht is te pijnlijk, zelfs na vijftien jaar. Later dit jaar zullen zij weer opgeroepen worden voor de strafuitvoeringsrechtbank die beslist of Hans Van Themsche recht heeft op voorwaardelijke vrijlating. Hij zit in de gevangenis van Oudenaarde.

Modibo: “Hans Van Themsche heeft op de strafuitvoeringsrechtbank niets tegen ons gezegd. Hij keek ons zelfs niet aan. Na vijftien jaar krijgt hij excuses voor de dood van N’Doye niet over zijn lippen. Op het proces betreurde hij wel de dood van Luna. Hij dacht dat zij het dochtertje van N’Doye was. Over de dood van N’Doye zelf heeft hij nooit enige spijt betuigd.”

Straatnaam

Ook gemeenteraadslid Hicham El Mzairh (Vooruit) komt net als elk jaar een bloem neerleggen in de Zwartzusterstraat. Hij was na de moorden van 11 mei 2006 één van de drijvende krachten achter een herdenkingsmars tegen racistisch geweld.

De familie van Oulematou klampt hem aan om een oude wens op te rakelen. Zou de naam van de Zwartzusterstraat niet kunnen worden veranderd naar ‘Luna-N’Doyestraat’? De vraag is al eerder gesteld, maar botste toen op weerstand bij het klooster van de Zwartzusters. Hicham El Mzairh belooft het voorstel van de familie nog eens bij het stadsbestuur aan te kaarten.

Wapenhandel

Sinds die 11de mei 2006 is de buurt helemaal veranderd. Te beginnen bij wapenhandel Lang vlakbij de Groenplaats. De winkel werd in 2014 opgedoekt na een wanhoopsdaad van de eigenaar. De Pottenbrug is een druk pleintje geworden sinds koffiebar Normo zich op de hoek vestigde. Ook de Lange Koepoortstraat is niet langer de slabakkende winkelstraat van toen.

Toeristen lopen van de Grote Markt langs de heraangelegde winkel-wandelstraat naar het Museum aan de Stroom. De kruising met de Zwartzusterstraat lopen zij achteloos voorbij. Dat in dit onopvallende straatje deze racistische moord in België plaatsvond, amper iemand die er bij stilstaat.