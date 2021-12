14 onruststokers, waarvan 12 Nederlanders, bestuurlijk gearresteerd na incidenten en vechtpartijen

Wilrijk Grote hoeveel­heid vuurwerk en knalvuur­werk geconfis­queerd in de buurt van Boomse­steen­weg

In Wilrijk heeft de Antwerpse politie zondag een aanzienlijke hoeveelheid vuurwerk en knalvuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde naar aanleiding van een luide knal die onderzocht moest worden. De politie benadrukt nogmaals dat vuurwerk afsteken risico’s inhoudt en bovendien verboden is in de stad.

28 december