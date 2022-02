14- en 16-jarigen vluchten in wagen voor politie en zetten beelden van dolle race op TikTok

Antwerpen Stad sust Ghelamco in opmerkelij­ke brief over groot bouwpro­ject in stations­buurt, oppositie steigert: “Antwerpen staat te koop”

Het Antwerpse stadsbestuur ziet geen graten in de realisatie van een groot bouwproject op de Copernicussite achter de Antwerpse Zoo. Dat blijkt uit een brief die het college eind vorig jaar naar vastgoedontwikkelaar Ghelamco heeft gestuurd. Opvallend. Want de brief die oorspronkelijk klaar lag, zo ontdekte nieuwssite Apache, beweert het tegendeel. “Het college danst naar de pijpen van Ghelamco”, hekelt oppositiepartij Groen de gang van zaken. Schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) spreekt van “sfeerschepping” en benadrukt dat er nog niets is beslist.

