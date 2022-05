14 arrestaties bij wedstrijd Royal Antwerp FC - Club Brugge: “Geen grote incidenten”

Zondag won Club Brugge met 3-1 van Royal Antwerp FC in het Bosuilstadion. De politie was massaal ter plaatse in en rondom het stadion. Een Antwerp-supporter probeerde over de omheining naar de bezoekers te klimmen, maar verder verliep de match zonder incidenten. “We hebben in totaal 14 arrestaties verricht”, vertelt Kim Bastiaens van politiezone Antwerpen. “Voor de wedstrijd hebben we 2 personen gearresteerd voor openbare dronkenschap, iemand voor bengaals vuur en een persoon voor een stadionverbod. Tijdens de wedstrijd bleef het rustig zonder gevechten. Na de wedstrijd ging een groep van de harde kern van Royal Antwerp FC op straat op zoek naar supporters van Club Brugge. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende politiezones verliep de namiddag vlot zonder confrontaties en zonder gewonden.”