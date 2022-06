130 km per uur op de Beatrijslaan

Antwerpen Granaat­gooi­er ‘Zegel’ krijgt vier jaar cel; zijn DNA zat op veilig­heids­le­pel

Mohamed A. (21), bijgenaamd ‘Zegel’ is veroordeeld tot vier jaar cel voor het gooien van een handgranaat naar een woning in de Sterlingerstraat in Borgerhout. Aan wie de granaat was gericht, kon niet getwijfeld worden. Op de garagepoort stond in koeienletters “Mounir informant.”

16:44