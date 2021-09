13 maanden en 217.000 neuswissers later: allerlaatste test afgenomen in Antwerps testdorp

AntwerpenDe allerlaatste wisser ging vanmiddag om 14 uur in een neus in het Antwerpse testdorp TestCovid. 13 maanden lang konden inwoners van de stad Antwerpen en randgemeenten Borsbeek, Stabroek, Schoten en Wommelgem zich laten testen op COVID-19, eerst aan Spoor Oost en nadien aan de Wilrijkse Pleinen. Uiteindelijk werden 217.000 inwoners getest.

6 augustus 2020: het testdorp op Spoor Oost gaat van start. Spoedarts Jan Stroobants van ZNA Middelheim voorzag de impact van de tweede golf op de zorg en kwam met het idee voor een grootschalig testdorp. Zo wilde hij voorkomen dat de eerstelijnszorg en spoeddiensten overspoeld zouden worden. TestCovid werd het grootste testdorp van het land. Om alles snel, veilig en efficiënt te laten verlopen, werd het eerste testdorp opgezet als een drive-in. Wie met de fiets of te voet kwam, kon terecht in een aparte teststraat. Daardoor was een bezoek aan het testdorp op een paar minuten achter de rug. Om het aantal vaccinaties op Spoor Oost op te trekken en meer te kunnen testen, verhuisde TestCovid op 4 juni naar het Wilrijkse Plein.

Voortaan moeten inwoners die zich willen laten testen naar de huisarts, een triagepunt of laboratorium. “Het testdorp sluit omdat de missie volbracht is. Iedereen heeft de kans gehad om zich te laten vaccineren. Daarnaast is de vraag naar tests sterk gedaald en zijn er voldoende alternatieven”, klinkt het.

Geoliede machine

Antwerps schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg: “Alle partners en medewerkers kunnen terugblikken op een unieke prestatie: in geen tijd hebben we een geoliede machine opgezet en die zeven dagen op zeven laten draaien. Het team van 838 medewerkers heeft een bijzonder belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen een onzichtbare vijand. Hun bijdrage aan de gezondheid van meer dan 600.000 inwoners kan niet onderschat worden.”

Wouter De Ploey, CEO ZNA: “Hoewel we nog aan het bekomen waren van de eerste golf, hebben we als ZNA niet getwijfeld om onze collega’s van de eerste lijn bij te springen. En dat moest snel gebeuren, want de tweede golf was in juli 2020 al voorspeld. Uiteindelijk hebben we op drie fronten de strijd aangebonden met het virus: binnen onze muren, in het testdorp en ook nog in het vaccinatiedorp. Trotser dan dit kan ik niet zijn.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jan Stroobants kreeg een gouden neusswipe bij de sluiting van het testdorp. © rv

1 test per 15 seconden

Nog een aantal cijfers: in totaal werden er 216.757 tests afgenomen, waarvan 200.505 PCR-tests en 16.252 allergeentests. Op Spoor Oost, van 6 augustus 2020 tot 3 juni 2021, werden er in totaal 144.761 tests op 299 dagen afgenomen. Op het Wilrijkse Plein, van 4 juni tot 5 september 2021, waren dat er 71.996 tests op 94 dagen. De drukste maanden waren augustus 2021 met 29.377 tests (dat zijn 948 tests per dag), juli 2021 met 22.208 tests (dat zijn 716 tests per dag) en juni 2021 met 21.117 tests (dat zijn 704 tests per dag). De drukste dagen waren donderdag 8 juli 2021 (1.186 tests), woensdag 7 juli 2021 (1.174 tests) en zondag 18 juli 2021 (1.166 tests). Dat is telkens ongeveer 1 test per 15 seconden. TestCovid was elke dag open behalve op Kerstmis en Nieuwjaar, 393 dagen in totaal.